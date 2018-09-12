Один человек погиб при стрельбе в школе недалеко от Лас-Вегаса

Один человек погиб в результате стрельбы на территории школы в американском городе Норт-Лас-Вегас в штате Невада. Об этом сообщил глава местной полиции Джастин Робертс.

По его словам, стрельба произошла рядом с бейсбольным полем. Погибшему было 18 лет, но на данный момент неизвестно, являлся ли он учеником данной школы, пишет Las Vegas Review-Journal.

Пока полиция никого не задержала по подозрению в совершении преступления, однако обнаружила на месте происшествия оружие, из которого был застрелен погибший.

10 сентября СМИ сообщили, что защитник резервной футбольной команды «Сент-Этьена» Вильям Гомис погиб в перестрелке во Франции.