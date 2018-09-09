Один человек погиб при стрельбе в кафе в Алабаме

По меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в американском городе Оберн (штат Алабама).

Как сообщает Fox News, злоумышленник открыл огонь в ресторане быстрого питания McDonald’s, расположенным рядом с местным университетом.

Отмечается, что погиб 20-летний мужчина. В больницу с серьезными ранениями доставлен 16-летний подросток. Трое других пострадавших в возрасте от 17 до 21 года также госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

JUST IN: Shooting at Alabama McDonald’s leaves 1 dead, 4 wounded, police say https://t.co/JkN2L4Oy4T — Fox News (@FoxNews) September 9, 2018

По предварительной информации, в ресторане произошла потасовка, которая закончилась стрельбой.

Ранее, 2 сентября, семь человек пострадали при стрельбе около клуба в городе Бирмингем в Алабаме. Между двумя молодыми людьми завязался конфликт, после чего раздались выстрелы.