Один человек погиб при стрельбе в кафе в Алабаме
По меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в американском городе Оберн (штат Алабама).
Как сообщает Fox News, злоумышленник открыл огонь в ресторане быстрого питания McDonald’s, расположенным рядом с местным университетом.
Отмечается, что погиб 20-летний мужчина. В больницу с серьезными ранениями доставлен 16-летний подросток. Трое других пострадавших в возрасте от 17 до 21 года также госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.
По предварительной информации, в ресторане произошла потасовка, которая закончилась стрельбой.
Ранее, 2 сентября, семь человек пострадали при стрельбе около клуба в городе Бирмингем в Алабаме. Между двумя молодыми людьми завязался конфликт, после чего раздались выстрелы.