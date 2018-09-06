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Жертвами стрельбы в Цинциннати стали два человека

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Фото: Global Look Press/Megan Jelinger/ZUMAPRESS
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Два человека погибли и четверо получили тяжелые ранения при стрельбе в американском городе Цинциннати (штат Огайо), два человека убиты, еще четверо тяжело ранены.

Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию, стрельба произошла на улице Уоллнат-стрит, дом 511. Неизвестный открыл огонь в фойе и на разгрузочной площадке здания.

Зона вокруг места происшествия оцеплена и закрыта для пешеходов.

Это не первый случай стрельбы с человеческими жертвами в Огайо за последние дни. 2 сентября один человек получил смертельное огнестрельное ранение в ночном клубе в городе Кливленде. Еще семь человек пострадали.

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