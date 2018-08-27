Сотрудники ФБР вошли в дом устроившего стрельбу в Джексонвилле геймера

Вооруженные сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) в бронежилетах проникли в дом геймера Дэвида Катца в городе Балтиморе (штат Мэриленд). Он подозревается в стрельбе в Джексонвилле во время киберспортивного турнира.

Агенты ФБР вошли в дом, где проживает отец подозреваемого, сообщает RT со ссылкой на Associated Press. Другие детали пока не сообщаются.

27 августа 24-летний Катц открыл огонь после поражения в одной из игр на территории рыночно-развлекательного комплекса Jacksonville Landing в Джексонвилле (штат Флорида).

В результате стрельбы пострадали 11 человек, девять из них получили пулевые ранения. По уточненным данным, погибли двое, сам геймер покончил с собой.

О происшествии доложили президенту США Дональду Трампу.