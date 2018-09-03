Семь подростков пострадали в результате стрельбы в США

Семь человек пострадали при стрельбе около клуба в городе Бирмингем американского штата Алабама вечером 2 сентября. Об этом сообщает портал Al.com со ссылкой на представителя местной полиции Джонни Уильямса.

По его словам, инцидент произошел около 22:00 воскресенья (6:00 мск 3 сентября) у клуба, где проводилась вечеринка, на которой присутствовали подростки. Между двумя молодыми людьми завязался конфликт, после чего раздались выстрелы.

В результате инцидента шесть человек получили огнестрельные ранения, еще один вывихнул ногу. При этом один из пострадавших сейчас находится в критическом состоянии. Полицейские вызвали нескольких подростков на допрос, выясняются обстоятельства произошедшего.

В начале сентября стрельба произошла в одном из ночных клубов города Кливленда в американском штате Огайо. В результате погиб один человек, еще семь пострадали.