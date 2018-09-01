Пять человек арестованы в США по подозрению в подготовке детей к терактам в школах

Сотрудники Федеральной службы безопасности США (ФБР) арестовали пять сторонников радикального ислама, подозреваемых в подготовке детей к нападениям и стрельбе в школах. Об этом 31 августа сообщил американский телеканал Fox News.

Обвинения предъявлены нелегальной иммигрантке с Гаити Дженни Левейлл, ее мужу Сираджу Ваххаджу, двум его сестрам Худжрах и Сабханне Ваххадж, а также мужчине по имени Лукас Мортен. В начале августа их обвинили в жестоком обращении с несовершеннолетними, когда их 11 детей обнаружили на севере штата Нью-Мехико истощенными и одетыми в рваную одежду, однако суд посчитал имеющиеся доказательства недостаточными. 31 августа подозреваемых арестовали по обвинению в незаконном хранении оружия и сговоре.

Как пишет «Газета.ру», по данным спецслужб США, задержанные обучали детей обращению с огнестрельным оружием и основам тактики в целях устроить стрельбу в американских школах. Кроме того, на участке близ города Таос, где были найдены дети, также обнаружили останки трехлетнего ребенка. Правоохранители предполагают, что он был их родственником.

Ранее в августе суд приговорил жителя американского штата Индиана Марлонна Хикса к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта от имени террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).