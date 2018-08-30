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В США подросток застрелил себя во время разговора с другом по FaceTime

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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В американском штате Огайо 14-летний мальчик умер после того, как случайно выстрелил себе в лицо во время разговора с другом по FaceTime. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в районе 11:00 по местному времени 29 августа. Друг подростка после случившегося немедленно позвонил в службу спасения несмотря на то, что первой мыслью было отправиться домой к товарищу и узнать, что с ним, пишет FoxNews.

По предварительной информации, подросток не знал, что пистолет был заряжен. Администрация школы, где учился мальчик, уже направила письмо с соболезнованиями родителям, а также пригласила в образовательное учреждение психологов.

В начале лета агент Федерального бюро расследований (ФБР) США случайно выстрелил в человека после неудачного сальто на танцполе. Ему было предъявлено обвинение в нападении.

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