Агент ФБР выстрелил в человека после неудачного сальто на танцполе

Агент Федерального бюро расследований США выстрелил в человека после неудачного сальто на танцполе. Инцидент произошел в одном из баров Денвера.

На вечеринке мужчина решил станцевать и сделать кувырок назад. Во время исполнения трюка из-за пояса сотрудника ФБР выпал пистолет. Он тут же поспешил поднять оружие и случайно нажал курок. Видео произошедшего было опубликовано в социальных сетях.

Отмечается, что ранение получил мужчина. Его жизни ничего не угрожает, а вот инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Джерси сотрудники полиции избили 20-летнюю девушку, которую застали за распитием алкогольных напитков на пляже.





