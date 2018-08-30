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В США вынесен приговор застрелившему чернокожего подростка полицейскому

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Фото: TAСС/Zuma/Michael Mullenix
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Суд присяжных в штате Техас приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего полицейского, застрелившего 15-летнего афроамериканца.

Убийство произошло в апреле 2017 года в городе Балч-Спрингс. Сотрудник полиции Рой Оливер был вызван на место шумной вечеринки в округе Даллас.

Он открыл стрельбу по автомобилю с подростками, которые попытались скрыться от правоохранителей. Одна из пуль попала в голову Джордана Эдвардса. Он скончался на месте от полученного ранения.

Оливера уволили со службы через несколько дней после случившегося.

Как сообщает телеканал WFAA, помимо 15 лет тюремного заключению Оливеру назначен штраф в размере $10 тыс.

26 августа в другом американском штате Флорида произошла стрельба во время соревнований по киберспорту. Стрелком оказался один из проигравших участников соревнований. В результате инцидента погибли четыре человека.

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