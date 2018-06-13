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Выстрелившему в человека во время танцев агенту ФБР предъявили обвинения

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Фото: REUTERS/Denver District Attorney's Office
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Агенту ФБР Чейзу Бишопу, который случайно выстрелил в человека после того, как сделал сальто во время танца, предъявлены обвинения в нападении. Об этом сообщил прокурор округа Денвер Бет Макканн.

По данным телеканала ABC, 12 июня Бишоп сам сдался полиции и сейчас находится под стражей.

При этом прокурор отметил, что еще не готовы результаты теста на наличие алкоголя в крови агента, которые могут стать причиной предъявления новых обвинений.

«Мы решили не ждать результатов анализа, которые, как мы понимаем, могут быть готовы только через неделю, а предъявляем обвинения сейчас. Представлены достаточные доказательства. Если после получения новых данных будут необходимы дополнительные обвинения, мы сможем выдвинуть их», — сказал Макканн.

Сам инцидент произошел в начале июня. В одном из клубов Денвера 29-летний агент ФБР Чейз Бишоп исполнял зажигательный танец и сделал сальто. Во время трюка из кобуры выпал пистолет. Когда же мужчина попытался его поднять, оружие выстрелило. Ранение получил один из посетителей заведения.

В полиции отметили, что Бишоп находился не при исполнении служебных обязанностей.

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