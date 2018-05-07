Пьяный мужчина застрелил брата из арбалета в Подмосковье

В Московской области мужчина застрелил брата из арбалета во время распития спиртных напитков. Об этом телеканалу «360» сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в начале мая. Мужчина вместе со своим младшим братом распивал спиртное у себя дома. По данным следствия, во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил арбалет и выстрелил в оппонента. В результате пострадавший, являвшийся сотрудником Изоляционного трубного завода в Сергиевом Посаде, умер.

Нападавший, который работает таксистом, попытался скрыться с места преступления, однако был задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

В апреле житель Владивостока убил случайного прохожего ради проверки боеспособности самодельного оружия. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.