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Мужчина устроил стрельбу в автосалоне в США

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Фото: Global Look Press/Michael Candelori
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Мужчина в бронежилете устроил стрельбу в автосалоне в округе Пирс, штат Вашингтон, взяв в заложники четырех человек.

В какой-то момент люди смогли выбраться из магазина, а нападавший забаррикадировался в помещении. Приехавшая на место инцидента полиция обезвредила и задержала мужчину. Его мотивы пока не известны, сообщает телеканал Q13 Fox.

5 сентября мужчина на автомобиле намеренно протаранил первый этаж здания в Техасе, где располагается студия телеканала Fox News. Никто не пострадал, злоумышленника задержали на месте.

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