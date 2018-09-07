Мужчина устроил стрельбу в автосалоне в США

Мужчина в бронежилете устроил стрельбу в автосалоне в округе Пирс, штат Вашингтон, взяв в заложники четырех человек.

В какой-то момент люди смогли выбраться из магазина, а нападавший забаррикадировался в помещении. Приехавшая на место инцидента полиция обезвредила и задержала мужчину. Его мотивы пока не известны, сообщает телеканал Q13 Fox.

5 сентября мужчина на автомобиле намеренно протаранил первый этаж здания в Техасе, где располагается студия телеканала Fox News. Никто не пострадал, злоумышленника задержали на месте.