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Мужчина устроил стрельбу из пистолета в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Житель Московской области устроил стрельбу из пистолета в Талдомском районе, ранение получил 37-летний мужчина. Об этом сообщила начальник пресс-службы главка полиции по Подмосковью Татьяна Петрова.

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По ее словам, сообщение о стрельбе в поселке Запрудня поступило утром в четверг, 6 сентября.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области по подозрению в совершении данного преступления был задержан 34-летний местный житель», — рассказала она.

Потерпевший находится в районной больнице, Следственным отделом ОМВД России по Талдомскому району возбуждено уголовное дело по ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет, его арестовали.

3 сентября сообщалось о стрельбе на Варшавском шоссе в Москве. Два человека пострадали в результате происшествия, стрелявшие скрылись.

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