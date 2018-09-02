СМИ сообщили о стрельбе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге вечером в воскресенье, 2 сентября, мужчина открыл стрельбу из ружья. Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел в одном из домов на улице Костюшко.

Как отмечает информагентство «Красная весна», мужчина ведет стрельбу из окна дома в сторону детской площадки. На улице всё перекрыто, прибывшие на место происшествия стражи порядка пытались уговорить злоумышленника сдаться, но он отказался. На данный момент на месте также находятся бойцы СОБРа, врачи скорой помощи и сотрудники аварийной газовой службы. Официальных комментариев пока нет. Также не поступали данные о пострадавших.

Ранее 2 сентября сообщалось, что житель города Краснотурьинска (Свердловская область) открыл беспорядочную стрельбу с балкона квартиры. В результате ранение получил сотрудник полиции.