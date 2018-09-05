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Внедорожник намеренно протаранил здание студии телеканала Fox News в Далласе

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Фото: Global Look Press/G. Ronald Lopez
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Внедорожник намеренно протаранил первый этаж здания в Далласе (штат Техас, США), где располагается студия телеканала Fox News. Никто не пострадал, злоумышленника схватили и надели на него наручники, передает сам телеканал.

Инцидент произошел рано утром в среду, 5 сентября. Белый мужчина, одетый в шорты и рубашку, врезался на автомобиле в стеклянный фасад, после чего выбрался из салона машины и начал что-то выкрикивать, сообщает телеканал «360».

Один из сотрудников телеканала, Брендон Тодд, сфотографировал мужчину. Он написал, что тот кричал о «государственной измене», а также разбрасывал листовки вокруг здания.

Телеканал сообщил в Twitter, что злоумышленник взят под стражу. На место происшествия выехала бригада саперов, так как мужчина оставил подозрительную сумку. Правоохранительные органы удостоверились в безопасности ее содержимого.

Большую часть находившихся в здании в момент ЧП людей эвакуировали. Однако некоторые сотрудники телекомпании остались, чтобы продолжать вещание.

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