Внедорожник намеренно протаранил здание студии телеканала Fox News в Далласе

Внедорожник намеренно протаранил первый этаж здания в Далласе (штат Техас, США), где располагается студия телеканала Fox News. Никто не пострадал, злоумышленника схватили и надели на него наручники, передает сам телеканал.

Инцидент произошел рано утром в среду, 5 сентября. Белый мужчина, одетый в шорты и рубашку, врезался на автомобиле в стеклянный фасад, после чего выбрался из салона машины и начал что-то выкрикивать, сообщает телеканал «360».

Один из сотрудников телеканала, Брендон Тодд, сфотографировал мужчину. Он написал, что тот кричал о «государственной измене», а также разбрасывал листовки вокруг здания.

This was the man who smashed his truck into our station this morning..throwing papers around while yelling "high treason". @FOX4 pic.twitter.com/k7PsosDQIk