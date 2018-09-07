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Три человека ранены в перестрелке недалеко от Ниагарского водопада

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Фото: Niagara Regional Police Service
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Ранения в перестрелке в канадском городе Сент-Катаринс, расположенном недалеко от Ниагарского водопада, получили три человека. Информацию об этом распространила канадская СВС в четверг, 6 сентября.

Полиция сообщила, что стрельба произошла в центре города и что состояние одного из раненых вызывает опасение у врачей.

«Мы разыскиваем вооруженных подозреваемых», — цитирует сообщение полиции телерадиокомпания.

На месте инцидента работают кинологи с собаками.

13 августа три человека получили огнестрельные ранения после конфликта на заправочной станции в Торонто.

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