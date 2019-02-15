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Мать осудили в Челябинской области за смерть младенца от алкоголя

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В Челябинской области вынесен приговор в отношении женщины, чей полугодовалый ребенок скончался от отравления алкоголем. Мать признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, женщина хотела успокоить ребенка и для этого напоила его алкогольным напитком. Организм полугодовалого младенца не выдержал дозу спиртного, в результате мальчик скончался от отравления. Уголовное дело, которое возбудили по факту смерти ребенка, закрыли в январе 2018 года в связи с примирением сторон. На том, чтобы избавить женщину от наказания, настаивал отец погибшего мальчика. Однако после вмешательства прокуратуры уголовное дело было возобновлено, пишет 1obl.ru.

Суд признал жительницу Красноармейского района виновной в совершении преступлений, предусмотреных статьями «Причинение смерти по неосторожности» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем». Женщину приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы условно.

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