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Дело возбудили по факту гибели ребенка с симптомами ОРВИ в Брянской области

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В городе Новозыбков Брянской области следователи выясняют обстоятельства гибели четырехлетней девочки, у которой врач диагностировал вирусную инфекцию и назначил домашнее лечение.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности в следствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти. Также будет дана оценка действиям медиков, пишет NASHBRYANSK.RU.

Ранее сообщалось, что девочка погибла в ночь на 14 февраля. 12 февраля ребенку стало плохо, на дом был вызван врач. Он отметил симптомы вирусной инфекции и назначил ей домашнее лечение.

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