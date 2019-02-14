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Четырехлетняя девочка с симптомами ОРВИ умерла в Брянской области

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В городе Новозыбкове Брянской области началась проверка по факту смерти четырехлетней девочки. Она умерла в ночь на 14 февраля. Причина случившегося пока неизвестна. Для того чтобы ее установить, понадобится вскрытие.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, у ребенка были симптомы вирусной инфекции. Она лечилась дома.

Ранее сообщалось, что для профилактики гриппа и ОРВИ в стране с 4 по 10 февраля были полностью закрыты 3839 школ и 1078 детских садов. Эпидемический порог превышен в 48 регионах.

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