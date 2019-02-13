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Девочка выжила после падения с 11-го этажа в Ханты-Мансийске

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В Ханты-Мансийске школьница упала с 11-го этажа в огромный сугроб и чудом осталась жива. Как сообщил ИА «Ура.ру» источник в правоохранительных органах, 11-летняя пострадавшая госпитализирована с многочисленными переломами.

В настоящее время врачи окружной клинической больницы борются за жизнь девочки, а следователи работают на месте событий. Рассматривается несколько версий случившегося. Ребенок находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. 

Как сообщалось в конце января, в Энгельсе (Саратовская область) возбуждено уголовное дело в отношении матери шестилетнего ребенка, который выпал из окна. Мальчик и его четырехлетний брат были дома одни. Накануне инцидента их мать с сожителем и другом распивали спиртное, а утром ушли, оставив детей без присмотра.

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