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Ребенок провалился в колодец в Глазове

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В городе Глазове в Удмуртии прохожие спасли ребенка, провалившегося в колодец ливневой канализации. Глубина колодца составляет 4 м. Ребенок при этом не пострадал.

Как уточняет ИА «Сусанин», инцидент произошел накануне, 12 февраля. В тот день в городе проходили работы по расчистке дорог и улиц от снега. Во время них крышку люка отодвинул трактор.

Очевидцы помогли мальчику выбраться из колодца до приезда спасателей. Отмечается, что это первый подобный инцидент в Глазове с начала 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Кургане в открытый канализационный колодец провалилась женщина с двухлетней дочкой в коляске. Ребенок и его мать не пострадали.

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