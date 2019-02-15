Домашние собаки загрызли младенца в частном доме в Томске

Немецкая овчарка и ротвейлер насмерть загрызли новорожденную девочку в частном жилом доме в Томске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Томской области.

Трагедия произошла 13 февраля. Следователи установили, что мать малышки, родившейся месяц назад, оставила ее в детской кроватке в доме с двумя собаками и вышла во двор. Когда вернулась, то обнаружила ребенка на диване с многочисленными рваными ранами на теле и голове. Травмы были «похожи на следы от зубов животных». Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось, и 14 февраля девочка умерла от полученных повреждений, сообщает телеканал «360».

Ситуацию прокомментировала руководитель и тренер кинологического клуба «Аксиома», судья российской кинологической федерации Анна Скопинова. По ее мнению, причина агрессивного поведения домашних собак заключается в неправильном воспитании и недостаточной ответственностью хозяев.

«Если человек заводит собаку, не воспитывает ее, она трансформируется сама, как пластилин, не понимая, например, как надо вести себя дома: то, что не запрещено, то разрешено. <…> Случившаяся трагедия — это проблема безответственных людей, а не животных», — приводит слова специалиста РИА «Томск». Скопинова добавила, что животные в данной трагедии могли быть воспитанными и обученными, однако хозяева могли пренебрегать правилами безопасного поведения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мать девочки допросили в качестве подозреваемой по делу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В октябре 2018 года две собаки загрызли хозяйку-заводчицу в Московской области.