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Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

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Фото: TASS/Borna Filic/PIXSELL
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В поселке Витимский Иркутской области мужчина скончался после того, как на него напал медведь-шатун. Об этом 3 декабря ТАСС рассказали в администрации поселения.

«Медведь-шатун ночью забрался в дом, в котором проживал пенсионер, и напал на мужчину», — сообщил собеседник агентства.

В поселке дежурят охотники и полицейские, объявлен режим ЧС.

По словам представителя пресс-службы Министерства лесного комплекса Иркутской области, от властей и жителей поселка до этого инцидента не поступали сообщения о том, что зверь выходил из леса.

4 ноября жители Челябинской области сняли на видео медведя, гуляющего по городу.

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