Медведь-автомобилист попал в кадр в нацпарке Приморья

Специалисты национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае заметили на кадрах фотоловушки медведя, обосновавшегося в кабине брошенного на территории парка грузовика. Об этом сообщила пресс-служба парка 13 сентября.

По словам ученых, в кабине брошенного ГАЗ-66 косолапый предпочитает отдыхать, обедать и укрываться от дождя. Как отмечает телеканал «360», сотрудники парка специально установили фотоловушку вблизи заброшенной еще до образования нацпарка кабины, чтобы понять, привлекает ли необычный объект внимание диких животных. Уточняется, что всего в фотоловушку попали несколько животных, в том числе амурский тигр.

«Популярность кабины среди животных не случайна: она ярко выделяется на общем лесном фоне и хорошо заметна зверям, которые привыкли к необычному объекту. Забытый людьми предмет может выполнять функцию меточной площадки», — приводит сайт kp.ru слова сотрудника отдела науки ФБГУ «Земля леопарда» Глеба Седаша. Он отметил, что метки могут содержать различные сообщения — от заявления хозяйских прав на территорию до информации о поиске второй половинки.

Чаще всего место посещал гималайский медведь. На кадрах специалисты увидели, как он несколько раз забирался внутрь металлической конструкции, изучал внутреннее оборудование, ел там добытую пищу и отдыхал в тени.

Как напоминает телеканал «Звезда», на территории национального парка «Земля леопарда» работает больше 400 миниатюрных видеокамер, которые срабатывают, когда животное проходит мимо объектива. Парк расположен на юго-западе Приморского края и занимает площадь в 262 тыс. га. На территории нацпарка обитает ядро популяции самой редкой крупной кошки планеты — дальневосточного леопарда, а также амурский тигр.

В конце августа в объектив фотоловушки попал поединок двух взрослых самцов косули в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.