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Молодой медведь забрел на территорию аэропорта Магнитогорска

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На территории аэропорта Магнитогорска заметили молодого медведя. Сотрудникам пришлось на автомобиле выгонять его обратно в лес.

Видео случившегося появилось в соцсетях. На кадрах можно заметить, как внедорожник преследует хищника, пока тот не покидает зону безопасности аэропорта. Медвежонок бежит по траве, а автомобиль следует параллельным курсом, оттесняя его.

В комментариях к ролику сказано, что медведь ушел в направлении поселка Красная Башкирия. Его жителям советуют сохранять бдительность. Кроме того, сообщается, что еще одного медведя пришлось усыпить для того, чтобы переправить в естественную среду обитания, пишет ИА «Ура.ру».

Эксперты не исключают, что медведь мог подойти к аэропорту Магнитогорска со стороны Башкирии, где в лесах довольно много этих хищников.

7 сентября сообщалось, что в Канаде медведь убил пожилую американку.

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