Cхватка ягуара и аллигатора попала на видео

В Сети появилось видео смертельной схватки ягуара и аллигатора. Ролик доступен на видеосервисе YouTube.

На кадрах видно, как ягуар подкрадывается по ветке дерева в ожидании подходящего момента, чтобы напасть на рептилию, но аллигатор внезапно бросается в воду, и представитель семейства кошачьих кидается за ним следом.

В итоге ягуар выходит из схватки победителем и держит в зубах аллигатора, направляясь к берегу, пишет «Федеральное агентство новостей». Редкие кадры случайно запечатлели очевидцы в заповеднике Пантанал в Бразилии.

Ранее 11 сентября сообщалось, что схватка восьмиметровой анаконды и аллигатора напугала туриста в Бразилии.