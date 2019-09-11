Cхватка ягуара и аллигатора попала на видео
В Сети появилось видео смертельной схватки ягуара и аллигатора. Ролик доступен на видеосервисе YouTube.
На кадрах видно, как ягуар подкрадывается по ветке дерева в ожидании подходящего момента, чтобы напасть на рептилию, но аллигатор внезапно бросается в воду, и представитель семейства кошачьих кидается за ним следом.
В итоге ягуар выходит из схватки победителем и держит в зубах аллигатора, направляясь к берегу, пишет «Федеральное агентство новостей». Редкие кадры случайно запечатлели очевидцы в заповеднике Пантанал в Бразилии.
Ранее 11 сентября сообщалось, что схватка восьмиметровой анаконды и аллигатора напугала туриста в Бразилии.