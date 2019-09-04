Проглотивший козу целиком питон попал на видео

Очевидцы засняли четырехметрового питона, проглотившего 40-килограммовую козу. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел в китайской провинции Фуцзянь. Один из фермеров недосчитался с начала года 20 коз, одну из которых обнаружил в желудке огромного питона, когда начал поиски. Он понял, что питон проглотил одного из его животных, поскольку его желудок был сильно раздут, уточняет телеканал «Звезда».

Фермер позвал лесников и местных жителей, которые подняли хвост питона, и спустя час он выплюнул труп козы. После этого змею отправили в приют для диких животных.

1 августа сообщалось, что полутораметровый питон проник в квартиру в центре Перми.