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Проглотивший козу целиком питон попал на видео

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Фото: Стоп-кадр видео
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Очевидцы засняли четырехметрового питона, проглотившего 40-килограммовую козу. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел в китайской провинции Фуцзянь. Один из фермеров недосчитался с начала года 20 коз, одну из которых обнаружил в желудке огромного питона, когда начал поиски. Он понял, что питон проглотил одного из его животных, поскольку его желудок был сильно раздут, уточняет телеканал «Звезда».

Фермер позвал лесников и местных жителей, которые подняли хвост питона, и спустя час он выплюнул труп козы. После этого змею отправили в приют для диких животных.

1 августа сообщалось, что полутораметровый питон проник в квартиру в центре Перми.

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