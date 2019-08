Опасная деталь на снимке школьницы чуть не погубила ее

Школьница из США Брук Миллс, сама того не ведая, оказалась в смертельной опасности, фотографируясь на лужайке возле дома. Об этом сообщает WBRL.

По данным телеканала, девочка перевелась в новую школу, и утром перед занятиями ее мама решила сделать фото на память возле дома.

Брук встала около дерева, и женщина сделала пару снимков, а затем пришла в ужас. Мать заметила на дереве рядом с дочерью огромную змею. Та уже приблизилась к школьнице и, казалось, была готова напасть.

«Я сказала: «Брук, подойди ко мне». Она посмотрела на меня так, будто хотела продолжать фотографироваться. Тогда я сказала: «Брук, сейчас же отойди от дерева». Я произнесла это спокойно, но я уверена, что на моем лице всё и так было написано», — рассказала женщина.

Опасность была замечена вовремя, и девочка не пострадала. Пост Миллс в соцсетях вызвал широкий ажиотаж. Некоторые пользователи отметили, что не сразу увидели змею на снимке. Другие подчеркнули, что девочке ничего не угрожало, так как на дереве оказался питон, который неядовит.

A back to school picture in Alabama features an unexpected photobomb. “Lord, it was scary! I got two pictures and said ‘show your teeth please, baby!’ Then I saw the snake," said the girl's mother.

