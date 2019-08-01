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Полутораметровый питон проник в квартиру в центре Перми

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Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
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Жители Перми обнаружили в своей квартире питона. Об этом 1 августа сообщает сайт kp.ru.

Инцидент произошел 31 июля в квартире одного из домов по улице Чернышевского. По данным издания, хозяйка квартиры пошла в уборную, чтобы вылить старую заварку, и обнаружила змею длиной около 1,5 м. Супруг женщины позвонил в экстренные службы, и прибывшие на место происшествия спасатели поймали пресмыкающееся и увезли в городскую службу спасения.

Женщина рассказала, что рептилия занимала больше половины площади санузла. Отмечается, что змея была закрыта там до приезда спасателей. Специалисты определили, что в квартиру к пермякам прополз королевский питон — неядовитая змея, потому один из спасателей взял ее голыми руками и положил в мешок. Как отмечает сайт aif.ru со ссылкой на службу спасения, питона, скорее всего, держит кто-то из жильцов, просто не смог за ней уследить. Змея могла попасть к соседям через вентиляцию или канализацию.

«Температура сейчас низкая, поэтому пресмыкающееся находилось в спокойном сонном состоянии. Ночь питон переночевал у нас, а утром мы отдали его в серпентарий университета», — рассказал замдиректора по оперативным вопросам пермской городской службы спасения Павел Хлызов. В настоящее время выясняется, есть ли у хищника хозяин, пишет «Звезда».

10 июля сообщалось, что в МЧС рассказали о правилах поведения при встрече со змеей.

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