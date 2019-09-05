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В сети появилось видео схватки кота со змеей в Приморье

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Фото: скриншот с видео
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В городе Большой Камень очевидцы засняли на видео схватку рыжего кота со змеей. Об этом 5 сентября сообщает портал Prim News.

На кадрах видно, как рептилия попыталась атаковать кота, однако ему удалось одержать победу. Кот схватил змею за шею, взял добычу в зубы и ушел.

Пользователи сети предположили, что змея похожа на ядовитого щитомордника, другие подумали, что это вполне безобидный полоз.

Некоторые из комментаторов недоумевали, как кот смог выяснить, где у змеи находится шея, а также переживали за здоровье пушистого.

4 июля в сети появился ролик, на котором запечатлена яростная схватка бесстрашного кота и ядовитой кобры.

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