Схватка восьмиметровой анаконды и аллигатора напугала туриста в Бразилии

Турист из США стал свидетелем схватки восьмиметровой анаконды и аллигатора рода кайман, когда катался на лодке по бразильскому заповеднику Пантанал.

Как сообщает издание Daily Mail, нападение змеи на крокодила запечатлел 58-летний фотограф Кевин Дули, который оказался в девяти метрах от животных.

По его словам, бой длился около восьми минут. Анаконда обвила рептилию и переломала ей конечности. Аллигатор укусил противника за шею, но всё равно погиб.

Анаконды — неядовитые южноамериканские змеи. Самки не откладывают яйца, а вынашивают приплод в течение 6–7 месяцев и рождают от 28 до 48 змеенышей.

Кайманы относятся к подсемейству аллигаторовых. В зависимости от вида их длина не превышает двух метров, в среднем животные весят до 40 кг.

Бразильянка ранее помогла водителям, которые не могли проехать из-за перегородившей путь змеи. Девушка руками убрала анаконду с дороги.