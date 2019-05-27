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В США у анаконды появилось потомство без участия самца

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Фото: Global Look Press/Robert Seitz/imageBROKER.com
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В США у самки зеленой анаконды появилось потомство без участия самца. Об этом 27 мая сообщает издание The Daily Mirror.

По словам сотрудников аквариума, где находится пресмыкающееся, змея всегда содержалась отдельно от самцов. Таким образом появившееся потомство может быть результатом патогенеза. Он подразумевает под собой развитие организма в яйцеклетке без ее оплодотворения.

Также отмечается, что больше половины потомства анаконды погибло, однако два детеныша смогли выжить. Выяснилось, что они являются генетическими клонами своей матери. Это второй подобный случай, зафиксированный учеными.

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