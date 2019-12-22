Корейские композиторы: как знакомая всем «Соната» превратилась в четырехдверное купе

Продажи в России восьмой версии Hyundai Sonata, собираемой на базе абсолютно новой платформы третьего поколения IGMP3, уже начались. Отныне Sonata именуется производителем четырехдверным купе — и отличия от предшественников видны с первого взгляда. Впрочем, привычка называть эту модель седаном вряд ли исчезнет в ближайшее время. «Известия» опробовали новинку, чтобы выяснить, какие плюсы и минусы скрываются за эффектной внешностью.

Футуризм и динамика

Впервые Hyundai Sonata был показан на автосалоне в Нью-Йорке в начале 2019 года, и надо отдать должное корейским дизайнерам — их творение произвело впечатление на публику. Широкая радиаторная решетка и слегка зауженная корма, скрытая, но яркая головная LED-оптика, стремительный силуэт кузова с удлиненной колесной базой, ярко и четко очерченный задними светодиодными фонарями «утиный хвост».

сон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Легендарный кузовной кутюрье Italdesign Джорджетто Джуджаро, который работал над обликом первой и второй Sonata, может смело гордиться ее потомками. Несмотря на модное в последнее время наименование, кузов нового D-класса по своей сути сохранил триобъемность классического седана, а преемственность поколений нашла свое отражение и в концепции «динамического лассо» (Dynamic Lasso). Как и в модели 2009 года, от кромки капота вдоль линии остекления рисует свою иллюзорную петлю хромированный молдинг.

Модульная платформа

Реализовав в Sonata инновационную платформу, Hyundai фактически сделал себе внушительный задел на будущее. Главные преимущества IGMP3 — увеличенная жесткость кузова при меньшем весе. Платформа третьего поколения по сравнению со своей предшественницей стала на 55 кг легче и на 10% прочнее.

В восьмом поколении Hyundai Sonata большее число элементов каркаса автомобиля (21 против 16 в седьмой Sonata) изготавливается при помощи технологии горячей штамповки, что делает новый седан не только красивым, но еще и безопасным. Например, в случае столкновения с другим автомобилем или препятствием по касательной передняя силовая структура распределяет энергию удара в трех направлениях, кузов деформируется, однако находящиеся в салоне люди не должны получить каких-либо серьезных увечий. Если же авария происходит лоб в лоб, силой удара автомобиль не разворачивает, как это бывает в большинстве случаев, а машина просто смещается в сторону.

IMG_0834 Новая «Соната» буквально нашпигована различными интеллектуальными системами помощи водителю, в том числе в автомобиле есть система обзора мертвых зон Фото: Hyundai IMG_0829 Корейцы заморочились на тему качественного звука. Как результат — мультимедиа и 12 динамиков по салону от Bose Фото: Hyundai IMG_0657 У цифровых приборных панелей в Hyundai Sonata есть своя фишка: в колодцах спидометра и тахометра при перестроении можно увидеть изображение с боковых, направленных назад, камер Фото: Hyindai SONATA interior 029 Сзади на дверях установлены механические шторки, а заднее стекло можно закрыть при помощи шторки с электроприводом Фото: Hyundai SONATA interior 028 Сиденье можно условно разделить на два полноценных посадочных места подлокотником, который при необходимости убирается обратно в спинку. В целом, сзади можно удобно расположиться и вытянуть ноги Фото: Hyundai SONATA interior 019 Такого арсенала разъемов для зарядки гаджетов уж точно должно будет хватить на всех Фото: Hyundai SONATA interior 015 Климатическая установка специально для России оснащена функцией автоматического включения рециркуляции воздуха при подаче стеклоомывателя в форсунки лобового стекла Фото: Hyundai SONATA interior 014 Мультимедиа поддерживает беспроводную зарядку, способную даже немного охладить ваш смартфон, Apple CarPlay, Android auto и много чего еще Фото: Hyundai SONATA interior 011 От привычного селектора АКПП в новой «Сонате» компания Hyundai отказалась вовсе, заменив рычаг на технологию Shift By Wire и четыре кнопки для каждого из режимов движения Фото: Hyundai SONATA interior 003 По задумке дизайнеров, кокпит должен навевать ассоциации с силуэтом американского самолета-невидимки стелс. В трех базовых комплектациях приборная панель — аналоговая, а дорогие версии получили цифровые приборы с диагональю экрана 12,3 дюйма Фото: Hyundai

Дополнительную защиту обеспечивают шесть подушек безопасности и внушительный набор всевозможных активных и пассивных систем помощи водителю под единым названием Smart Sense. Топовые варианты оснащены системами предупреждения о столкновении с впереди идущей машиной, автоматического экстренного торможения, обнаружения пешеходов, удержания машины в полосе, адаптивным круиз-контролем с возможностью остановки и движения. За корректную работу интеллектуальной системы Sonata отвечают три радара, 12 сверхзвуковых сенсоров и пять камер, расположенных по кругу. Дополнительная опция увеличит стоимость машины на 100 тыс. рублей.

Несколько оптимизирована аэродинамика: поток, проходящий через радиатор, перенаправляется в желоб под днищем, при этом боковые аэродинамические щиты увеличены. Хотели, вероятно, как лучше, но увы — уже на 140 км/ч в салоне становится очень шумно. Тут и шелестящий грохот покрышек на 18-дюймовых дисках, резонирующий в увеличенных колесных арках, и хлопки встречного потока воздуха об «аэродинамичные» зеркала... В общем, разговаривать с собеседником с другого ряда становится фактически невозможно.

Глаз — алмаз

О головном свете Sonata хочется сказать отдельно. Новая LED-оптика будто специально делает акцент на хищной передней части: от фары вверх по капоту отходит светодиодный молдинг, который «съедает» хромированный градиент той самой знаковой для дизайна Hyundai петли Dynamic Lasso. Дополняют картину необычные четырехлинзовые фары и широкая хромированная «улыбка» в нижней части бампера, которая как будто обводит очертания широких воздухозаборников.

На корме Sonata мы также видим оптику необычной формы. Светодиодная лента в окантовке габаритов задних фонарей тянется вдоль всей линии крышки багажника, формируя своего рода небольшой спойлер. На боковых элементах нового кузова появились плавные волнообразные линии выштамповки, а на пороги было решено установить черные пластиковые накладки, призванные сделать силуэт авто более строгим.

сон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Похоже, что эти «глаза напротив» не оставили равнодушными никого. Sonata восьмого поколения стала счастливой обладательницей характерного света, по которому ее и будут узнавать, причем как днем, так и ночью. Будем надеяться, что «глазки» не померкнут в дождь и не ослепнут от московской зимы и слякоти, ибо омывателя фар конструкторы почему-то не предусмотрели.

Что в салоне

В трех базовых комплектациях Hyundai Sonata оснащена аналоговыми приборами, а вот более дорогие версии получили цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма. По задумке дизайнеров, кокпит должен навевать ассоциации с силуэтом американского самолета-невидимки «Стелс». Цифровые технологии также позволили Hyundai реализовать весьма оригинальное и крайне полезное новшество. Мы уже привыкли к вариабельности цвета, графики и компоновки цифровой приборной панели, а в Sonata вдобавок к этому функционалу в колодцах спидометра и тахометра при перестроении можно увидеть изображение с боковых, направленных назад камер. Пожалуй, такое нестандартное решение способно приучить отечественных автомобилистов включать поворотники при перестроении.

сон Фото: Hyuindai

Позитивные метаморфозы произошли как в общем техническом оснащении нового седана, так и в опциях комфорта. Во-первых, сев за руль и выехав на дорогу, в глаза бросается яркий HUD-дисплей. Изобретение это, конечно, не ново, однако непосредственно влияет на безопасность движения. Во-вторых, Hyundai Sonata наконец «зазвучала». Целых 12 динамиков мощной аудиосистемы Bose со всеми характерными для этой американской конторы эквалайзерами, заморочками с акустикой в салоне, калибровкой уровня громкости в зависимости от скорости движения. Функционального в мультимедийке Sonata также немало интересного: система поддерживает беспроводную зарядку, способную даже немного охладить ваш смартфон, Apple CarPlay, Android Auto.

Восьмое поколение Sonata научилось запоминать все текущие настройки (вплоть до направления обдува климат-контроля в салоне и его температуры, а также интенсивности подогрева сидений, угла наклона спинки и т.п.), правда, сохранит автомобиль необходимые данные только для двух водителей. Еще одной дополнительной «плюшкой» от Hyundai стало дооснащение климатической установки (говорят, что это было сделано специально для России) функцией автоматического включения рециркуляции воздуха при подаче стеклоомывателя в форсунки лобового стекла. В теории, лить в бачок омывателя ветрового стекла теперь можно всё что угодно, без риска отравиться парами, однако на практике во время тест-драйва заслонка ни разу не закрылась. Кроме того, в преддверии наступающей зимы хочется задать вопрос: куда же делись такие удобные типично российские «зимние опции»? В хороший минус или когда погода нестабильна, одним подогревом сидений уже не отделаешься: без теплого руля и подогрева лобового стекла, которые сплошь и рядом встречаются даже в самых бюджетных KIA и Hyundai, автомобиль, кажется, не очень готов к эксплуатации севернее Краснодарского края.

Объем багажника не изменился, всё те же 510 л, полноразмерная запаска хранится под полом. Крышку багажника теперь можно открыть либо из салона, либо нажав на верхний сектор в логотипе Hyundai на торцевой поверхности кормы седана. А закрыть... закрыть багажник, особенно зимой, не испачкав руки, — миссия невыполнима. Каким-то удивительным образом на крышке багажника не предусмотрено ни ручки закрывания, ни аналогичной по функционалу кнопки.

Sonata с ценником повыше пошит из дорогой кожи, а в базе доступны кресла из качественного кожзама. Панели и вставки по остальным поверхностям выполнены из алюминия, хорошего пластика и кожи в тон. Всего у Hyundai Sonata 8-го поколения доступны шесть комплектаций: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige, в восьми цветах — белом, кремовом, сером, желтом, красном, темно-синем с поэтичным названием «синий Оксфорд» и темно-серым («темная полночь»). Минималка стартует от ценника в 1 499 000 рублей, максимально рекомендованная розничная цена на топовую версию — 1 999 000 рублей. Есть возможность покупки автомобиля онлайн, правда, не в максимальной комплектации.

Место для босса

Для комфорта пассажиров второго ряда новая Sonata стала длиннее. Короткий передний свес и увеличенная база в совокупности дают кузову целых 4900 мм, что на 45 мм больше предыдущей версии. Однако из-за панорамной крыши с люком, которые доступны в максимальных комплектациях Business и Prestige, человеку высокого роста на переднем ряду будет некомфортно. Даже в крайнем нижнем положении лифта сиденья голова фактически упирается в потолок.

Задний ряд Hyundai Sonata теоретически предназначен для трех пассажиров, однако на практике места там маловато. Сиденье можно условно разделить на два полноценных посадочных места подлокотником, который при необходимости убирается обратно в спинку. Пространства для ног хватает. Даже покатая крыша не сильно давит сверху, дополнительное пространство сзади удалось выиграть за счет увеличенного наклона спинки. При этом садиться в машину и выходить на улицу по-прежнему удобно, можно не опасаться задеть головой проем двери.

сон Фото: Hyuindai

Комфорта добавляют индивидуальный свет в потолочных ручках, подогрев сидений, кнопка которого вынесена на ручку двери, USB-разъем для зарядки мобильных устройств, механические шторки на стеклах задних дверей и шторка заднего стекла с электроприводом. Кроме того, теперь можно никуда не тянуться, чтобы изменить положение переднего кресла, дизайнеры Hyundai разместили кнопки на боковине спинки сиденья. Такое решение наверняка оценят и водители, и пассажиры. А еще, на переднем кресле можно полежать: кресло превращается в кушетку при нажатии всего лишь одной кнопки.

Едет? Не едет?

В России новый Hyundai будет доступен с двумя вариантами двигателей: 2,0-литровый Nu мощностью в 150 л.с. и 2,5-литровый MPI на 180 лошадей. В паре с ними установлен шестиступенчатый автомат. Причем корейцы решили кардинально подойти к дизайну селектора АКПП, отказавшись от него совсем. Вместо него — технология Shift By Wire и четыре кнопки для каждого режима движения: P, R, N, D.

Когда садишься за руль автомобиля, у которого по документам заявлено почти две сотни «лошадок», невольно представляешь, что разгоняться и ехать он будет мягко, но довольно напористо. Как бы не так. Судя по всему, забота об экологии одолела здравый смысл, и мотор явно «придушен». Водителя и двух пассажиров с минимальным багажом Sonata конечно же увезет, но динамика разгона не впечатляет. Стартуя со светофора, седан довольно резво разгоняется до 55–60 км/ч, а дальше наступает ощутимый провал. Выжимаем педаль газа практически в пол, мотор начинает протяжно реветь, постепенно набирая скорость. При полной посадке и с забитым багажником об обгонах на трассе придется забыть, так как они, как минимум, небезопасны. Да и в целом высокие скорости — явно не конек восьмой Hyundai Sonata. Преодолев порог в 120 км/ч, автомобиль начинает вести себя крайне неуверенно, а резкий сброс скорости перед входом в поворот может и вовсе ввести интеллектуальных помощников в ступор.

CAM52920 На российский рынок будут поставляться шесть комплектаций в восьми цветах. Есть даже желтый, красный и кремовый Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская SONATA interior 035 Боковые зеркала достаточно большие, с хорошим обзором и аэродинамичной формы Фото: Hyuindai SONATA interior 001 На крышке багажника, который теперь открывает нажатием на невидимую кнопку в верхней части эмблемы Hyundai, установлена камера заднего вида. Однако закрыть дверцу, не испачкав руки, по московской зимней слякоти, вряд ли получится Фото: Hyuindai CAM52902 На корме «Сонаты» расположилась модная в последнее время светодиодная лента, которая тянется вдоль всей крышки багажника и формирует своего рода небольшой спойлер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2237 В базе на «Сонату» ставят 17-дюймовые диски, а в максимальных комплектациях — радиус колеса равен 18” Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2190 Новая Hyundai Sonata длиннее своей предшественницы на 45 мм. Длина кузова, несмотря на короткий передний свес и увеличенную базу, равна 4900 мм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская SONATA interior 031 В России новый Hyundai будет доступен с двумя вариантами двигателей: 2,0-литровый Nu мощностью в 150 л.с. и 2,5-литровый MPI на 180 лошадей Фото: Hyuindai IMG_0658 Головной свет «Сонаты» восьмого поколения — настоящий арт-объект. Здесь тоже много хрома и светодиодов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Подвеска надежная, без каких-либо ухищрений: спереди McPherson, сзади многорычажка, которая с легкостью «проглатывает» вертикальные колебания и переезд «лежачих полицейских» на скорости, но всё так же продолжает люто ненавидеть щербины и выбоины в асфальте. Машину заметно потрясывает, а спустя пять минут езды по подобному дорожному покрытию кажется, что к массажисту, наверное, уже можно и не ходить. На скорости более 100 км/ч колебания ощущаются даже на рулевом колесе.

Кстати, расход топлива по трассе и в смешанном цикле у обоих двигателей примерно одинаков и составляет для двухлитровой версии 5,7 л/7,3 л, а для двигателя объемом 2,5 л — 5,5 л/7,7 л соответственно. Правда, по московским пробкам последний окажется гораздо прожорливее: целых 11,4 л на 100 км против 10,2 л на сотню у атмосферника меньшего объема.

Подводя итог, хочется сказать, что новая Sonata, без преувеличения, выглядит круто, но характер у нее, скорее, спокойный. Этот автомобиль подойдет тем, кто не ждет от машины поразительной динамики и предпочитает безопасную, размеренную езду с комфортом, тем более что о нем корейский автопроизводитель действительно позаботился.