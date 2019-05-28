Корейское поколение: как изменился популярный кроссовер

Эффекта разорвавшейся бомбы обновленный Hyundai Tucson не произведет. Из нового здесь светодиодные фары, решетка радиатора, бамперы, по-иному скомпонованный салон. Не густо. Возможно, автомобиль стал ехать по-другому. Это и выяснял Вячеслав Субботин.

Внутри изменений больше, чем снаружи. Самое заметное — мультимедийный экран в виде планшета. Его поставили, как сейчас модно, в верхней части торпедо. И смотреть удобно, и нажимать. Что приятно, экран работает быстро.

В смысле оборудования машин всякими электронными помощниками корейцы идут впереди даже европейских производителей. И вводят их уже в базовую комплектацию за небольшие деньги.

Фото: youtube.com

Начинаешь поворачивать, а машина не сразу перестраивается. И почему она так сильно раскачивается? Tucson кренится при обычном перестроении так, как будто вошел в поворот, который раллисты называют «категория 4», то есть под 90 градусов. Не сказать, что это опасно, но непривычно.

Нажимаешь на педаль газа, но ощутимого ускорения не выходит. Мотор ревет, обороты приближаются к 5 тыс., а машина едва ускоряется. Вроде бы должна просто пулять — всё же двухлитровый мотор мощностью 150 л.с.

Если переключить в режим «Спорт», то стрелка тахометра вскидывается до отметки 6 и мотор долго держит высокие обороты. Но сказать, что ускорение сумасшедшее, язык не поворачивается.

Коробка передач — классический 6-ступенчатый «автомат». Есть и 8-ступенчатый, но его ставят только с дизельным мотором. В первом варианте есть несколько преимуществ. Во-первых, коробка уже надежная, во-вторых, отработан алгоритм работы с двигателем.

Для кого настраивали рулевое управление Hyundai Tucson, что у кроссовера под капотом и как он едет по бездорожью? Обо всем этом вы узнаете из тест-драйва «Минтранса».

В полном выпуске программы: как работают автоматические коробки передач и надо ли бояться вариаторов? За какой трансмиссией будущее? Что такое безопасность по-шведски и как изменился Volvo XC60 после переезда в Китай?