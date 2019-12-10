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Журнал Men’s Health прекратит работу в России

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Фото: theblueprint.ru
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Российская версия журнала Men’s Health прекратит свое существование. Об этом пишет во вторник, 10 декабря, издание BluePrint со ссылкой на источники в редакции журнала.

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Последний номер поступит в продажу 23 декабря. «Это последний номер журнала, который я подписываю в роли главного редактора», — говорится в письме главного редактора Максима Семеляка.

По словам главреда, за годы работы в журнале он успел «привыкнуть как к аплодисментам, так и к гнилым помидорам», за что должен поблагодарить читателей.

Он подчеркнул, что Men’s Health всегда нес в себе «достаточно назидательный» посыл. Редакция пыталась показать, что под мускулатурой, карьерным ростом и сексуальностью у мужчины есть что-то еще, отметил он.

Издателем российской версии Men’s Health выступает основанное предпринимателем Демьяном Кудрявцевым ООО «Ясно Паблишинг», учредителем указана Яна Мозель-Кудрявцева. Кудрявцев подтвердил РБК, что «Ясно Паблишинг» перестанет выпускать журнал. По его словам, доходы от рекламы в этом году существенно снизились в целом во всем печатном сегменте.

Как отметил бизнесмен, интернет-версия издания может сохраниться, а печатную версию будет издавать кто-то другой.

В начале декабря стало известно, что американский журнал Time разместит на обложке своего журнала фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Главная статья номера будет посвящена его роли в деле об импичменте Трампу и трудностям в отношениях России и Украины.

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