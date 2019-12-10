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Метод трехуровнего озеленения улиц будут использовать в Томске

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Власти Томска намерены продолжать практику трехуровнего озеленения, это улучшит качество воздуха и сделает город вечнозеленым, рассказал мэр города Иван Кляйн. В качестве удачного примера он привел проспект Ленина.

«Надо высаживать несколько рядов — сначала кустарничек, потом деревья типа сирени или акации, а потом уже большие деревья — липы, тополя и так дальше. Трехуровневое озеленение, во-первых, даст больше кислороду в городе, а во вторых, эффект восприятия будет — вечнозеленый», — цитирует Кляйна РИА «Томск». Он добавил, что в городе должны быть и хвойные деревья: «чтобы город был вечнозеленый — и зимой, и летом».

Ранее в Томске завершили ремонт и благоустройство лестничного спуска в пешеходной зоне набережной реки Томи на площади Ленина. Рабочие демонтировали поврежденные ступени, укрепили основание лестницы и обустроили монолитные лестничные спуски. Прочность спуска рассчитана на нагрузку в период ледохода.

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