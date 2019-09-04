Новую концепцию озеленения разработают в Томске

В Томске специалисты подготовят концепцию озеленения проспекта Ленина и Лагерного сада, которая будет использована в ближайшие годы на территории размером почти 120 тыс. кв. м. В мэрии обсуждают возможность роста числа кустарников и газонов.

При озеленении Лагерного сада акцент может быть сделан на кедрах и елях, которые будут дополнены декоративными кустарниками, пишет РИА «Томск». На проспекте Ленина главной задачей будет защита пешеходов от пыли и выхлопных газов с помощью зелени. Первые деревья и кустарники будут высажены уже этой осенью, весной 2020 года планируется высадка цветов, а летом — восстановление газонов.

Напомним, в Томске зеленую зону Лагерного сада признали основным ареалом обитания лугового клеща. В ночь на 29 августа склоны между верхней и нижней террасами повторно обработали от клещей.