Лагерный сад в Томске повторно обработали от клещей

В Томске зеленую зону Лагерного сада признали основным ареалом обитания лугового клеща. В ночь на 29 августа склоны между верхней и нижней террасами повторно обработали от клещей.

Как сообщает РИА «Томск» со ссылкой на компанию-подрядчика городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, в августе-сентябре отмечается второй пик активности этого вида клещей. Полностью луговые клещи перестают быть активными, только когда установится снежный покров.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, с начала эпидемиологического сезона в Томской области к медикам с жалобами на укусы клещей обратились более 21 тыс. человек. Из них около 4 тыс. — это дети.

Ранее Томскую область отнесли к регионам с наиболее высокой численностью клещей.