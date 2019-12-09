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Решение WADA по России не коснется юношеских Олимпийских игр 2020 года

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований не распространяется на юношеские Олимпийские игры 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте WADA в понедельник, 9 декабря.

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Это связано с тем, что у России есть 21 день на подачу апелляции по поводу решения агентства и к моменту юношеских Олимпийских игр решение WADA еще не вступит в силу.

Ранее 9 декабря исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года, а также запретил России принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение в течение ближайших четырех лет. Российских спортсменов и тренеров допустят к соревнованиям, если они докажут, что не нарушали кодексы WADA. При этом они должны будут участвовать под нейтральным флагом и без гимна страны.

В то же время решение WADA не затронет региональные турниры и чемпионат Европы по футболу в 2020 году, принимающей стороной в котором является в том числе и Россия.

Юношеские Олимпийские игры 2020 года пройдут 9–22 января в городе Лозанне в Швейцарии.

В сентябре стало известно, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA. Организация направила российской стороне 31 вопрос. Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам.

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