Решение WADA по России не коснется юношеских Олимпийских игр 2020 года

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований не распространяется на юношеские Олимпийские игры 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте WADA в понедельник, 9 декабря.

Это связано с тем, что у России есть 21 день на подачу апелляции по поводу решения агентства и к моменту юношеских Олимпийских игр решение WADA еще не вступит в силу.

Ранее 9 декабря исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года, а также запретил России принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение в течение ближайших четырех лет. Российских спортсменов и тренеров допустят к соревнованиям, если они докажут, что не нарушали кодексы WADA. При этом они должны будут участвовать под нейтральным флагом и без гимна страны.

В то же время решение WADA не затронет региональные турниры и чемпионат Европы по футболу в 2020 году, принимающей стороной в котором является в том числе и Россия.

Юношеские Олимпийские игры 2020 года пройдут 9–22 января в городе Лозанне в Швейцарии.

В сентябре стало известно, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA. Организация направила российской стороне 31 вопрос. Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам.