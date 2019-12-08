Российские и турецкие военные проинспектировали ключевую трассу в Сирии

Представитель командования российской группировки войск в Сирии и глава координационного центра дивизионный генерал ВС Турции Эрха Узун совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М-4 Хасеке-Алеппо.

На данный момент трасса М-4 является границей между подразделениями турецких и сирийских военных.

Совместная поездка стала закреплением договоренностей, которые были достигнуты в рамках меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией от 22 октября.