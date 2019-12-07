Эрдоган пообещал вывести войска из Сирии по просьбе народа

Турция не выведет своих военнослужащих из Сирийской Арабской Республики (САР), пока об этом не попросит народ этой страны. Об этом в ходе выступления в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пока сирийский народ не скажет: «спасибо, вы уже можете уходить», мы не можем покинуть эту страну», — приводит слова главы государства в субботу, 7 декабря, телеканал NTV.

В октябре Эрдоган раскритиковал Евросоюз за осуждение военной операции «Источник мира», которую Турция начала проводить в Сирии 9 октября. Тогда он пообещал открыть дверь для беженцев в Европу, если в ЕС сочтут операцию вторжением.

С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). 17 октября Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановлении Анкарой боевых действий, чтобы дать курдам время покинуть зону у турецко-сирийской границы.

22 октября президенты России и Турции приняли решение о совместном патрулировании в Сирии.

В ноябре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Россию и США в невыполнении договоренностей по Сирии и пригрозил в случае отсутствия «результатов» возобновить боевые действия. Спустя пару дней турецкая сторона заверила российского посла в Анкаре в отсутствии подобных планов.