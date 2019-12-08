Военные РФ и Турции совершили поездку по важной трассе в Сирии

Представитель командования российской группировки войск в Сирии и глава координационного центра дивизионный генерал ВС Турции Эрха Узун совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М-4 Хасеке-Алеппо. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

На данный момент трасса М-4 является границей между подразделениями турецких и сирийских военных. Совместная поездка стала закреплением договоренностей, которые были достигнуты в рамках меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией от 22 октября.

В ходе поездки военные проконтролировали отвод войск от трассы, а также определили места выставления сирийских и турецких постов контроля за магистралью. Среди прочего был проинспектирован ход разминирования элеваторов в районах Алия и Телль-Тамер.

Обе стороны остались довольны реализацией договоренностей, а также выразили уверенность в том, что совместная работа приведет в стабилизации обстановки на севере Сирии и принесет в регион мир.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, итогом которой стало принятие меморандума, согласно которому Россия и Турция начнут совместное патрулирование на севере Сирии.

18 ноября российские военные рассказали о провокации во время патруля в Сирии. Группа подростков забросала колонны камнями и бутылками с зажигательной смесью. Военные не пострадали, техника осталась исправна, и колонна продолжила патрулирование. В целях недопущения возможных несчастных случаев старший колонны принял решение объехать группу молодых людей, а затем продолжить движение по ранее установленному маршруту.