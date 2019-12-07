Российские военные снабдили школьников из Алеппо годовым запасом канцтоваров
Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии раздали школьные принадлежности ученикам одной из школ на северо-востоке Алеппо.
Российские военные вручили детям ранцы и школьные принадлежности, в том числе канцелярские товары на весь учебный год, пеналы, пластилин и краски.
По словам офицера ЦПВС Геннадия Якименко, в акции приняли участие 200 учеников: 120 мальчиков и 80 девочек.
«Дети охотно разбирали данную гуманитарную помощь, многие этого не имели, потому что не имеют родителей. Ни отцов, ни матерей», — сказал Якименко.
В ЦПВС отметили, что акция не разовая и будет проходить регулярно, до полной стабилизации социальной жизни в городе.
Ранее, 5 декабря, сообщалось, что в Алеппо развернута крупная группировка российских медицинских специалистов. Российские медики помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование.