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Российские военные снабдили школьников из Алеппо годовым запасом канцтоваров

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Фото: Минобороны РФ
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Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии раздали школьные принадлежности ученикам одной из школ на северо-востоке Алеппо.

Российские военные вручили детям ранцы и школьные принадлежности, в том числе канцелярские товары на весь учебный год, пеналы, пластилин и краски.

По словам офицера ЦПВС Геннадия Якименко, в акции приняли участие 200 учеников: 120 мальчиков и 80 девочек.

«Дети охотно разбирали данную гуманитарную помощь, многие этого не имели, потому что не имеют родителей. Ни отцов, ни матерей», — сказал Якименко.

В ЦПВС отметили, что акция не разовая и будет проходить регулярно, до полной стабилизации социальной жизни в городе.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что в Алеппо развернута крупная группировка российских медицинских специалистов. Российские медики помогают сирийским коллегам при приеме пациентов, обмениваются опытом и предоставляют для работы новейшее диагностическое оборудование.

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