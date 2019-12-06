В США умер экс-президент киностудии 20th Century Fox

Бывший президент киностудии 20th Century Fox Леонард Голдберг умер в США на 86-м году жизни. Об этом пишет The USA Today 5 декабря (6 декабря мск).

По данным издания, Голдберг скончался в среду, 4 декабря, в кругу родных в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса. Как пишет RT, причиной смерти стали травмы, полученные им в результате падения.

Уроженец Нью-Йорка, Голдберг работал с продюсером и режиссером Аароном Спеллингом в многочисленных телешоу, также был руководителем программы на телеканале ABC. Как отмечает НСН, Леонард Голдберг выступал продюсером таких фильмов и сериалов, как «Ангелы Чарли», «Голубая кровь» и «Военные игры». Голдберг также удостоился награды NAACP Image Award за «Новичков» и звезды на Аллее славы в Голливуде.