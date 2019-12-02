Умерла звезда сериала «Коломбо» Шелли Моррисон

В США на 84-м году жизни скончалась американская актриса Шелли Моррисон. Об этом 2 декабря сообщается на сайте Associated Press.

По данным агентства, актриса скончалась 1 декабря в одной из больниц Лос-Анджелеса. По словам ее публицистки Лори Де Ваал, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Шелли Моррисон сыграла горничную Розарию Салазару в сериале «Уилл и Грейс», эта роль принесла ей известность. Актриса стала частью звездного состава сериала, который удостоился награды Гильдии киноактеров. Изначально роль горничной писалась как эпизодическая и всего для одной серии, однако Моррисон так удалось войти в образ, что ее персонаж остался в сериале на 68 эпизодов, сообщает телеканал «360». Сама актриса признавалась, что роль Розарии из Сальвадора была одной из самых любимых.

Моррисон родилась в 1936 году в Южном Бронксе. Когда ей было 10 лет, ее семья переехала в Калифорнию, где Моррисон и начала свою актерскую карьеру.

СМИ неоднократно сообщали о проблемах актрисы со здоровьем. Так, в конце 1980-х годов у Моррисон диагностировали рак молочной железы. Тогда болезнь удалось побороть. Также у нее был рак легкого. Несмотря на недуги, актриса приняла участие более чем в 70 проектах. Помимо проекта «Уилл и Грейс» самыми известными из них стали сериалы «Коломбо», «Она написала убийство», «Меня зовут Эрл», «Отряд Беверли Хиллз», пишет сайт kp.ru.