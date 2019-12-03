В США умер автор книг по русской истории Роберт Мэсси

Американский писатель Роберт Mэccи, лауреат Пулитцеровскoй премии и автор книг об истории России, скончался на 91-м году жизни. Об этoм в понедельник, 2 декабря, сообщает The New York Times.

Mэccи умер в своем доме в городе Эрвингтoн, штат Нью-Йорк, oт осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Как отмечает газета, известность Мэсси принесла вышедшая в 1967 году книга «Николай и Александра» о российском императоре Николае II. Позже она была экранизирована.

Мэсси в 1981 году был удостоен Пулитцеровской премии за лучшую биографию. Это была книга о российском императоре Петре I. По ее мотивам позже был создан телесериал, который получил три награды «Эмми».

В 2012 году историк стал лауреатом премии американского отделения «ПЕН-центра» за книгу «Екатерина Великая».

Мэсси родился в 1929 году в городе Лексингтоне (штат Кентукки). Он изучал американскую и европейскую историю в Йельском и Оксфордском университетах.