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Boeing остановит выпуск 737 MAX при задержке в возобновлении полетов

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Фото: Global Look Press/Andre M. Chang
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Американская компания Boeing будет вынуждена приостановить или сократить выпуск авиалайнеров 737 MAX в случае значительных задержек в возобновлении эксплуатации самолетов. Об этом со ссылкой на письмо Boeing для Комиссии по ценным бумагам и биржам США сообщило агентство Reuters.

Послание было подготовлено в ответ на просьбу комиссии разъяснить некоторые аспекты уведомления, в котором компания связывала со своими доходами и графиком поставок продукции приостановку полетов.

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Boeing высказывала мнение, что прекращение эксплуатации не будет существенно сказываться на объеме доходов и чистой прибыли, но также заявила об оптимистичном портфеле заказов лайнеров и возможности справиться с вероятными задержками в их поставках.

Ранее в ноябре Boeing опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось, что компания планирует возобновить коммерческие полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года.

31 октября Boeing выдала запрет на полеты ряда самолетов из-за обнаруженных в них трещин.

29 октября 2018 года новейший авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение во время вылета из Джакарты. Погибли 189 человек. В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян. После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing.

Около 20 стран запретили эксплуатацию моделей 737 MAX 8. Федеральное авиационное управление США и компания Boeing занимаются устранением недостатков системы.

29 октября президент и генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что после всех доработок 737 MAX будет одним из самых безопасных самолетов.

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