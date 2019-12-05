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Гильдия автошкол оценила планы ГИБДД по изменению экзамена на права

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Гильдии автошкол России поддерживают планы ГИБДД по изменению экзамена на права, но считают, что необходимо выработать общую стратегию. Об этом заявил в беседе с телеканалом RT в четверг, 5 декабря, президент организации Сергей Лобарев, комментируя новые инициативы Госавтоинспекции.

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Лобарев отметил, что профессиональное сообщество выступает «за принятие новых мер, за то, чтобы не считать баллы», однако нужно «совместными усилиями вырабатывать общую стратегию». «Мы, конечно, поддерживаем данные инициативы, но нужно собирать круглый стол и обговаривать вместе с представителями ГИБДД условия приема экзамена», — заключил он.

Ранее в четверг ГИБДД анонсировала отмену штрафных баллов при сдаче экзамена на права, а также расширение числа теоретических вопросов.

Замначальника отдела экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков отметил, что сейчас существует пять штрафных баллов. Если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет считается проваленным.

Гиляков рассказал, что скоро экзаменатор в ходе движения по маршруту будет сам выбирать направление движения.

О подготовке Госавтоинспекцией изменений при сдаче экзаменов на права сообщили 4 декабря в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД). В том числе говорилось, что из экзамена с 1 октября 2020 года исключат этап «площадка».

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