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Рабочий погиб от удара током в Нижегородской области

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В Нижегородской области проводится проверка по факту гибели сотрудника предприятия от удара током. Автокран задел линию электроснабжения.

Инцидент произошел на производстве, которое находится на территории Горьковской железной дороги. По данным следствия, рабочие производили погрузку железобетонных блоков с помощью автокрана. Стрела крана приблизилась к проводу линии электропередачи, после этого очевидцы услышали хлопок. В зоне погрузки находился 45-летний мастер участка. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего, сообщает ИА «НьюсНН».

Проверку по факту произошедшего проводит государственная инспекция труда в регионе. Специалистов интересует соблюдение норм охраны труда на предприятии.

2 декабря сообщалось о гибели 47-летнего мужчины на территории электроподстанции в Севастополе. Он попал арматурой в поле высокого напряжения и скончался от удара током.

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