Рабочий погиб на электроподстанции в Севастополе

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 47-летнего мужчины на территории электроподстанции в Севастополе. Рабочий попал арматурой в поле высокого напряжения.

Инцидент произошел в Нахимовском районе. По данным правоохранительных органов, сотрудник подрядной организации выполнял работы, которые не были связаны с деятельностью предприятия. Рабочий нес арматуру, она попала в электрополе высокого напряжения. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Мужчина скончался от поражения электрическим током. Следственный комитет даст оценку организации рабочего процесса и соблюдения техники безопасности.

26 ноября сообщалось о следственной проверке по факту гибели рабочего в котельной в Воронеже. Во время ремонта бака-аккумулятора произошла разгерметизация крышки. Она оторвалась, в результате чего 34-летний слесарь получил смертельные травмы.