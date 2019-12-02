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Рабочий погиб на электроподстанции в Севастополе

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 47-летнего мужчины на территории электроподстанции в Севастополе. Рабочий попал арматурой в поле высокого напряжения.

Инцидент произошел в Нахимовском районе. По данным правоохранительных органов, сотрудник подрядной организации выполнял работы, которые не были связаны с деятельностью предприятия. Рабочий нес арматуру, она попала в электрополе высокого напряжения. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Мужчина скончался от поражения электрическим током. Следственный комитет даст оценку организации рабочего процесса и соблюдения техники безопасности.

26 ноября сообщалось о следственной проверке по факту гибели рабочего в котельной в Воронеже. Во время ремонта бака-аккумулятора произошла разгерметизация крышки. Она оторвалась, в результате чего 34-летний слесарь получил смертельные травмы.

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